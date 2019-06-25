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تجديد حبس 3 تجار مخدرات تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة مسروقة فى الخليفة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:57 م
تجديد حبس 3 تجار مخدرات تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة مسروقة فى الخليفة مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عناصر إجرامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، تم القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة مُبلغ بسرقتها، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى الخليفة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط 3 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم "قيادة أحدهم" ، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جراما - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة القسم.

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وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وأقر الأول باستيلائه على السيارة إبان فترة عمله عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب، عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبه الاتجار فى المخدرات

الهيروين

قسم الخليفه

محكمه جنوب القاهره

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