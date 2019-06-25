تجديد حبس مسجل خطر بتهمة استعراض القوة فى المرج 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس "مسجل خطر" لحيازته أسلحة بيضاء، وخرطوش لاستعراض القوة على المواطنين بمنطقة المرج، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط "هشام .م٠، حال قيامه بالتشاجر، واستعراض البلطجة على المواطنين، وبحوزته "فرد خرطوش" عيار 12مم، 2سلاح أبيض"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة بقصد استعراض القوة، وبمناقشته عن مصدرها قال بأنها خاصة بأحد أصدقاء، وجاري ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.