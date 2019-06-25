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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:33 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مصطفى ماهر 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 

تجديد حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

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