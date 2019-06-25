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تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:15 م
تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل محكمة ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس كلا من "حسن. خ" و"خالد.ع"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

 وجهت النيابة إلى المتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


تجديد حبس متهمين

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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