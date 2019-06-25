تجديد حبس عاطل متهم بخطف فتاة والاعتداء عليها جنسياً بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل، لإتهامه باحتجاز فتاة، والاعتداء عليها جنسيا بالطالبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا، وذكرت الفتاة، أنها كانت تبحث عن عمل، و التقت مع المتهم بالقرب من ميدان الجيزة، فعرض عليها توفير فرصة عمل لها، واستدرجها لمنزله فى الطالبية، واعتدى عليها جنسيا، بعد احتجازها عدة أيام،وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.