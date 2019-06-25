تجديد حبس خادمة سرقة شقة مخدومتها فى التجمع الأول 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس " هناء.م"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول.

وكشفت التحريات المباحث عن أن المتهمة هى "هناء. م"، خادمة، واعترفت المتهمة أمام رجال المباحث بارتكابها واقعة سرقة شقة مخدومتها بقسم التجمع الأول.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من "س. م"، تفيد بقيام خادمتها بسرقة شقتها، وتمكنت من سرقة 12 ألف جنيه من داخل غرفه نومها، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتبين أن خادمتها وراء سرقة شقتها، وتم ضبطها وبسؤالها اعترفت بسرقتها لشقة مخدومتها بالقاهرة الجديدة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.