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تجديد حبس المتهمين باستدراج مهندس وتصويره عاريًا وسرقته ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:04 م
تجديد حبس المتهمين باستدراج مهندس وتصويره عاريًا وسرقته ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص وربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج مهندس، وتصويره عاريا، لسرقته بالإكراه فى بولاق الدكرور.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من مهندس زراعى، اتهم فيه 3 عاطلين وربة منزل، باستدراجه لشقة أحدهم، وتصويره عاريا، وسرقته بالإكراه.
 
بإجراء التحريات، تبين أن المتهمين استدرجوا المهندرس عبر شبكة الإنترنت، بحجة ممارسة الرذيلة، ثم صوروه عاريا، واستولوا على متعلقاته.
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

سرقة مهندس

ابتزاز مهندس

بولاق الدكرور

الانترنت

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