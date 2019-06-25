تأخر 7 رحلات عن مواعيد الإقلاع المقررة لها بمطار القاهرة

كتب هانى عثمان

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

واوضحت مصادر، تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 380 والمتجهة الي جده، ورحلة شركة الخطوط الجوية الأردنية 508 والمتجهة إلى عمان، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة الي اسطنبول.

وأضافت المصادر، تأخر إقلاع رحلة شركة فلاي ناس رقم 871 المتجهة الي ابها بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة الي أديس أبابا، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 117 المتجهة إلى مدينة الطابق بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة نسما للطيران رقم 140 المتجهة الي القصيم بالمملكة العربية السعودية أيضا، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.