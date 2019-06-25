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تأجيل محاكمة محامى قتل والده بمساعدة زوجة الأب وصديقه بالشرقية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:05 م
تأجيل محاكمة محامى قتل والده بمساعدة زوجة الأب وصديقه بالشرقية محكمة
الشرقية- فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة محامى وزوجة أبيه وصديقه، متهمين بقتل والده، لجلسة دور الإنعقاد الثانى من شهر سبتمبر، لإحضار المتهمين من محبسهم.
 
صدر القرار، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد المهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل.
 
تعود أحداث القضية رقم 5204 لسنة 2018، جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، ليوم 23 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" محمد أ م ال" سائق تاكسى لمستشفى التأمين، جثة هامدة أثر إصابته بطعنات.
 
وتبين من تحريات المباحث، قيام "أ م م" 31 سنة، محامى تحت التدريب ونجل القتيل، و "ع ج ذ" 39 سنة كهربائى، صديقه، و"ي أ ع" 34 سنة، ربة منزل زوجة القتيل، مقيمين العاشر من رمضان دائرة قسم ثاني الزقازيق، بقتل المجنى عليه والاستيلاء على سيارته، حيث قام الأبن بمعاونة زوجة القتيل.
 
وانتقل الرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، وبرفقته النقيب محمود الشاهد معاون المباحث، إلي المنطقة الجبلية، وتم العثور علي جثة المجنى عليه، مدفون فى الرمال وبجواره حفر وسكين، وتم تحديد الجناة وبسؤالهم أقروا سبب القتل، والانتقام من المجنى عليه لسوء معاملته لهم، وتم إحالته من قبل النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى قررت تأجيل القضية.
 
 

محافظه الشرقيه

امن الشرقيه

جنايات الزقازيق

محكمه الجنايات

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