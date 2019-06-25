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تأجل محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة أكتوبر التعليمية لـ 29 اغسطس

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:01 م
تأجل محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة أكتوبر التعليمية لـ 29 اغسطس محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بإختلاس  331 مليون جنيه من إدارة  6 أكتوبر التعليمي لجلسو 29 أغسطس لاستكمال المرافعة.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليون و224  ألف جنيه،بأن وقعت المتهمة الاولي  على توقيع ثاني على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون  قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.
 
 

كسب غير مشروع

مندوبة وزارة المالية

جريمة اختلاس

مدينة اكتوبر

أغسطس القادم

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