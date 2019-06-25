بيع أملاك رجل أعمال سعودى شهير فى مزاد علنى لتسديد ديون بلغت 350 مليون ريال

وكالات الأنباء

حددت محكمة التنفيذ فى مدينة مكة المكرمة السابع من الشهر المقبل موعدا لبيع 11 عقارا تعود ملكيتها لرجل أعمال ورئيس ناد رياضى شهير فى المدينة المقدسة، ويأتى هذا المزاد لتسديد ديون مترتبة على رجل الأعمال السعودى الشهير تبلغ أكثر من 350 مليون ريال لصالح مساهمين وشركة عقارية، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وأظهرت وثائق رسمية أن المزاد العلنى سيشمل بيع 11 قطعة أرض مختلفة المساحات ذات مواقع متميزة، منها أرض مخصصة للبناء بحى النوارية بمساحة 410 آلاف متر مربع، وأرض زراعية بضاحية شرائع المجاهدين بمساحة 116 ألف متر مربع، ومخطط سكنى يجرى اعتماده بحى الجعرانة بمساحة 156 ألف متر مربع، و3 قطع أراض صناعية بضاحية الجعرانة بمساحة إجمالية 310 آلاف متر مربع، و3 قطع سكنية بحى الجعرانة بمساحة إجمالية 282 ألف متر مربع، وأرض زراعية بوادى كتايت بمساحة 10 آلاف متر مربع، وأرض تجارية بموقع متميز وحيوى فى مكة المكرمة.