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بيطرى أسيوط يعلن عن إجراءات وأسعار تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالمحافظة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:32 م
بيطرى أسيوط يعلن عن إجراءات وأسعار تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالمحافظة قافلة بيطرية
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بأسيوط، عن إجراءات ،وأسعار تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وذلك ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتستمر لمدة شهر.

وقال الدكتور خالد حسن محمد بكرى، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، فى بيان اليوم، أن الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى، وإن المديرية انتهت من كل التجهيزات الخاصة بالحملة، وتوفير الأمصال لتحصين الثروة الحيوانية.

موضحا أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25 جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل؛ مناشدا جميع المربيين الاستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية.

وأوضح الدكتور خالد حسن، أنه تم توزيع باقي أعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاثة أشهر التى لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة اولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعة بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض موضحا أنهم حصنوا 13 آلف رأس حتى الآن.

 


بيطرى اسيوط

تحصين الحمى القلاعية

تحصينات بيطرى اسيوط

ماشية اسيوط

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