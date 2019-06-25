بيت العائلة المصرية ينظم دورة تدريبية للشيوخ والقساوسة حول تقوية الترابط الأسرى

قال القس أرميا مكرم، كاهن كنيسة مار جرجس الساحل وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، إن بيت العائلة بجميع أعضائه وفروعه في 16 فرعًا فى محافظات الجمهورية يلعب دورً مفيدًا وإيجابيًّا للمجتمع، ونشر الثقافة والوعى لدى الأسرة المصرية ودعم الترابط الأسرى واضطلاع الأب بدوره فى تربية الأبناء والتوجيه والنصح.

وانطلقت أمس الإثنين فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها بيت العائلة المصرية بعنوان «تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب»، بمشاركة عشرات الشيوخ والقساوسة المصريين، حيث تعقد هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام لتدريب المدربين من رجال الدين الإسلامي والمسيحي في بيت العائلة لحماية المجتمع ودعم الترابط الأسري.

وقال الدكتور أحمد رجائي رجب، مقرر لجنة الثقافة الأسرية، إن هذه الدورة التدريبية تحتل أهمية خاصة في عمل لجنة الثقافة الأسرية لاسيما وأن الذي يحاضر فيها محاضر عالمي كبير متخصص وهو الدكتور كاسي كارستنز، وأن هؤلاء الشيوخ والقساوسة سوف ينقلون هذه الخبرات إلى الناس لتوعيتهم بأنَّ الأب عليه دور كبير في بناء الأسرة والحفاظ عليها وتقويمها.

من جانبها، قالت الدكتورة سميرة لوقا، عضو مجلس أمناء بيت العائلة المصرية، إن انعقاد هذه الدورات التدريبية لرجال الدين الفاعلين في المجتمع تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يستقي الشباب والنشء معلوماتهم وكثير من القيم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا يأتي الدور المهم للأسرة وخصوصًا الأب، لأن صلاح الأسرة صلاح للمجتمع.