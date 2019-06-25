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بعد ضبط إرهابيين بمكتبه.. بلاغ يطالب برفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:29 م
بعد ضبط إرهابيين بمكتبه.. بلاغ يطالب برفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوى النائب البرلمانى أحمد طنطاوى
كتب أحمد حسنى

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قدم أيمن محفوظ المحامى، بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق،  بطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوى، بعد القبض على مدير مكتبه، لتورطه فى خلية إرهابية.
 
وأكد محفوظ، فى بلاغه أن هذا يعد دليل دامغ لا يقبل الشك قرينة على تورط النائب طنطاوى، فى تلك الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه، وآخرين من العاملين معه،  خاصة بعد  التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتي أطلقها النائب أحمد طنطاوي، علنا أمام العامة، وفي مجلس النواب، وهى تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع  اللباقة، وحدود السلَوك البرلمانى القويم.
 
 واختتم المحامى، بلاغه الذى حمل رقم  5312 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد طنطاوى، واتخاذ اللازم قانونا.
 

المستشار نبيل صادق

النائب أحمد طنطاوي

خلية إرهابية

زياد العليمى

خلية استهداف الدولة

تخريب الاقتصاد

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