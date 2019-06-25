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بعد سجنه بالكسب غير المشروع.. تعرف على السجل الجنائى لمحافظ المنوفية السابق

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:05 م
بعد سجنه بالكسب غير المشروع.. تعرف على السجل الجنائى لمحافظ المنوفية السابق محافظ المنوفية السابق
كتب إيهاب المهندس

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أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحكمها على هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، بقضية الكسب غير المشروع، وقضت المحكمة بحبسه ليرتفع السجل الجنائى للمتهم لحكمين.

 

قضية الكسب غير المشروع

فى 25 يونيو 2019 عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن 10 سنوات لهشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، وقضت بتغريمه 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة.

 

قضية الرشوة

فى 12 نوفمبر 2018 قصت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.


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