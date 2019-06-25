بعد حجزها للحكم.. 5 محطات رئيسية بمحاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف الطالبية"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها المنطقة، بعد حجز القضية للحكم.

المحطة الأولى .. تحديد الجلسة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مايو 2019 لنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

المحطة الثانية .. إنكار التهم

مع نظر أولى الجلسات تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وعقب سؤال المحكمة للمتهمين على التهم الموجهة إليهم أنكروها.

المحطة الثالثة .. سماع الشهود

على مدار جلستين استمعت المحكمة لأقوال الشهود، ومن ضمن الشهود 3 من العاملين باحد القنوت الفضائية والذى شاهدوا مظاهرات محيط الطالبية بشارع الهرم، والذين اكدوا تعدى المتظاهرين عليهم وسرقة متعلقاتهم الشخصية

المحطة الرابعة .. مرافعة النيابة والدفاع

استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وطالب الدفاع خلال مرافعته بجلسة 24 يونيو بإخلاء سبيل المتهمين وانتفاء صلتهم بالواقعة.

المحطة الخامسة .. حجز القضية للحكم

بعد نظر 5 جلسات فى الدعوى قررت المحكمة حجزها لجلسة 24 أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.