بعد التطوير ..كيما تستهدف 3.6 مليار جنيه إيرادات تاريخية العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

كشف عيد الحوت ،رئيس مجلس إدارة شركة كيما، أنه كنتائج مباشرة لمشروع تطوير كيما 2 الذى تكلف 11.6 مليار حنيه، فإن الشركة ستحقق العام المالى المقبل إيرادات تاريخية تصل لنحو 3.6 مليار جنيه.

أضاف الحوت لـ" اليوم السابع"، إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها السنوية لأكثر من مليار جنيه تزيد تدريجيا خاصة بعد تشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا بالطاقة الكاملة لهما .

أشار أن الشركة تستهدف تحقيق2.698 مليون جنيه أرباحا العام المقبل، ولا سيما أن العام المالى الجارى، حققت الشركة خسائر نتيجة التوقف لاستكمال مشروع التطوير ، موضحا أن الإيرادات العام المالى الجارى ستبلغ نحو 348 مليون جنيه .