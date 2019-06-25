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بدء فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية حول الإصلاح الإدارى فى مصر.. بعد قليل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:55 ص
بدء فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية حول الإصلاح الإدارى فى مصر.. بعد قليل وزارة التخطيط
كتبت- هبة حسام

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تبدأ فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية حول "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، والذى تطلقه وزارة التخطيط، بعد قليل.
 
ويأتى انعقاد المؤتمر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم. 
 
وفي هذا الإطار أكدت وزارة التخطيط، على أنها عكفت خلال العامين الماضيين على صياغة خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عدة محاور تتمثل في الإصلاح التشريعي، وتحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم، والتطوير المؤسسى، والتحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصرى.
 
ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المؤتمر اليوم الثلاثاء، استعراض جهود وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشركاء في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في مصر، ومناقشة تلك الجهود في شكل جلسات متخصصة بمشاركة المتخصصين في مجال الإصلاح الإداري، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني، أو من القطاع الخاص، وذلك في إطار حواري من قبل نخبة من المحاورين الإعلاميين.
 
تتضمن جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المهمة حول خطة الاصلاح الاداري ومحاورها، متمثلة في محور الإصلاح التشريعي، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور التدريب وبناء القدرات، ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، على يختتم المؤتمر فعالياته بنقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.

الاصلاح الادارى

وزارة التخطيط

الخدمة المدنية

الخدمة العامة

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