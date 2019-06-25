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بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:26 ص
بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات علاج الإدمان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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بدأت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الصحفى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى العالم به سنويا  وسيتم إعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2019 ،ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية.

المؤتمر بحضور الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية.







 


التضامن

صندوق الادمان

اليوم العالمى لمكافحة المخدرات

مشاهد المخدرات فى الدراما

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