بدء العمل فى أول وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدى ببنها

القليوبية نيفين طه

أطلق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم إشارة بدء تشغيل أول وحدة متنقلة متكاملة للكشف المبكر عن أورام الثدى بالتعاون مع البرنامج القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة وذلك تنفيذا للمبادرة القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس الماضى، للكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بالمحافظة والتى تقام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الرائدات الريفيات والتى تم تدريبهم على أساليب وطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدى بالجامعة بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن اختيار مستشفى بنها الجامعى لتكون مركزا للكشف المكبر وعلاج سرطان الثدى يؤكد ثقة الجميع فى كوادرها العلمية والطبية وما تقدمه من خدمة طبية متميزة للمجتمع المحلى مشيرا إلى أن أولى فعاليات الوحدة ضمن المبادرة الرئاسية سوف تكون فى قرية كفر فرسيس مركز بنها للكشف على سيدات القرية.

وأشار السعيد، إلى أن الوحدة الجديدة داخل مستشفى بنها الجامعى تم تجهيزها بالكامل لخدمة محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مؤكدا على أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا فى خدمة اهالى القليوبية ودعم المستشفيات الجامعية وذلك فى اطار دور جامعة بنها فى خدمة المجتمع بمفهومه الأهم والأشمل.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن دورة الرائدة المجتمعية المتخصصة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتنسيق مع كلية الطب والبرنامج القومى لصحة المرأة ياتى فى اطار حملات التوعية بخطورة مرض الكشف المبكر عن سرطان الثدى وإجراء مسح بين السيدات بحضور رائدات المجتمع بقرية كفر فرسيس.

وأشاد الدكتور عمر شريف، مدير البرنامج القومى لصحة المرأة، بالتعاون المثمر مع جامعة بنها مشيرا إلى أن الوحدة المتنقلة الجديدة تأتى فى إطار تطوير خدمة الكشف عن سرطان الثدى، والتى كانت تكتفى بتصوير سرطان الثدى وإرسال المريض إلى القاهرة.

وأشار إلى أن وحدة علاج سرطان الثدى تقدم الخدمة متكاملة داخل مستشفى بنها الجامعى بدون الاحتياج إلى مركزية العلاج مشيرا إلى انه تم اختيار جامعة بنها كأول جامعة مصرية تطبق فيها الوحدة الجديدة تقديرًا لصاحب الفكرة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق والأستاذ بجامعة بنها كما أن مستشفى بنها الجامعى بها كل المقومات القوية اللازمة من الكوادر وأساتذة الجراحة والأشعة وتم تزويدها بوحده تشخيص الثدى لتكتمل منظومة الوحدة فى العلاج.

وأوضح الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها، أن الوحدة المتنقلة هى وحدة متطورة تشمل وحدة الماموجرام وحدة سونار، لتقديم الخدمة الطبية الكاملة للمريض، كما أن الوحدة مجهزة بإمكانية كتابة وطباعة التقارير وبها فريق فنى مدرب على تقديم توعية مجتمعية بسرطان الثدى يوميًا، كما يتم استخدام الوحدة للتشخيص بجانب المسح المجتمعى المعتاد ويتم علاج المريض داخل مستشفى بنها الجامعي.