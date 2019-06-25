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بدء أكبر حملة شعبية للتوعية بمشروع التأمين الصحى الجديد ببورسعيد

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:51 م
بدء أكبر حملة شعبية للتوعية بمشروع التأمين الصحى الجديد ببورسعيد بدء الحملة
بورسعيد - السيد فلاح

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أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أكبر حملة شعبية للتوعية بين المواطنين حول مشروع التأمين الصحى الجديد الذى يبدأ العمل به فى أول يوليو المقبل.

 وقرر محافظ بورسعيد، أن تشارك جميع المصالح الحكومية والهيئات والنقابات ومراكز الشباب وجمعيات المجتمع المدنى فى هذه الحالة بعرض أفلام تسجيلية حول المشروع والمميزات التى تقدم للمواطنين بأعلى خدمة صحية فى مصر ونسب الاشتراك لمختلف الفئات فى المشروع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقد بقاعة المجلس التنفيذى برئاسة المحافظ وحضرة ممثلين لكافة طوائف أبناء المحافظة والدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد واللواء حسام بدرة  مساعد مدير الأمن والعقيد محمد واصف، المستشار العسكري.

وقال "الغضبان"، إن المشروع سيبدأ من خلال سبعة مستشفيات هى مستشفى الحياة بورفؤاد العام والسلام بورسعيد العام والتضامن ويضم لأول مرة قسم للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة علاوة على ٢٠ وحدة صحية وتم تجهيز المستشفيات والوحدات بأحدث الأجهزة الطبية والتعاقد مع كبار اساتذة كليات الطب فى مصر وكبرى المستشفيات الخاصة للاشراف على الآداء والتدريب فى المشروع الجديد.

وأوضح محافظ بورسعيد اهتمام الدولة بالفئات الغير قادرة  والتى ستنال نفس الرعاية بدون أى أعباء وعلى نفقة الدولة، كما استعرض نسب الاشتراك للمنتفعين بالمشروع.

وأضاف المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يتابع وبشكل يومى كافة التفاصيل حول الخطوات التنفيذية لإطلاق المشروع كما تقيم وزيرة الصحة بشكل شبة دائم فى بورسعيد للإشراف على الخطوات الأخيرة فى تجهيز المستشفيات والوحدات وان فكرة التشغيل التجريبى لمدة شهرين تهدف إلى متابعة كافة الملاحظات التى ستظهر من خلال بدء المشروع عمليا لتلافى كافة هذه الملاحظات عند التحول من الأداء الورقى الى الأداء الرقمى الكامل فى سبتمبر المقبل.

وأهاب المحافظ بأبناء بورسعيد بالإسراع للتسجيل فى المشروع الجديد فى أقرب وحدة صحية بجوار محل الإقامة وستمتد عملية التسجيل طوال فترة التشغيل التجريبى خلال شهر يوليو وأغسطس المقبلين.


التامين الصحى

التامين الصحى الشامل

عادل الغضبان

وزاره الصحه

حمله توعية

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