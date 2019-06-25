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بالأنفو جراف ..إدانات عربية ودولية للهجوم على مطار أبها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:08 م
بالأنفو جراف ..إدانات عربية ودولية للهجوم على مطار أبها مطار أبها- ارشيفية
إيمان حنا

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 أدانت عدة دول عربية وأجنبية ، الهجوم الذى وقع على مطار أبها الدولي أمس الأول من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستهداف المدنيين، ووصفه عديدون بأنه "عمل إرهابي وحشي"، وفى مقدمتهم مصر والإمارات والكويت والبحرين والأرن وأمريكا وأفغانستان وجيبوتى ، ومجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى. 

وأكدت الدول العربية،  وقوفها بجانب السعودية ضد كل ما يهدد أمنها وأى استهداف للملكة هو بمثابة استهداف للمنطقة ككل، بينما أكدت الكويت أن ميليشيات الحوثى أصبحت خطرا يهدد الشرق الاوسط ، ووصف السفير الأمريكى بالسعودية الهجوم بأنه عمل إرهابى جبان، بينما أكدت المنظمة الدولية للطيران المدنى أن هذا خرقا للقوانين الدولية التى تجرم الاعتداء على مدنيين.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي،  أن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، شملت 13 من الجنسية السعودية ، و 4 من الجنسية الهندية ،و اثنين مصريين ، واثنين من بنجلاديش ، ومن بين المصابين ثلاث نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم ثلاثة المستشفى ، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة ، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان , كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار بتهشم الزجاج ، وتضرر عدد (18) مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.


مطار أبها

الحوثيين

السعودية

ايران

الهجوم على أبها

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