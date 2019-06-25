بالأسماء.. أوقاف الأقصر تنتهى من تحديد 18 منفذا لبيع "صكوك الأضحية"

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المنافذ التى تم تخصيصها لبيع صكوك الأضحية ما يلى:- "مسجد الرحمن الحاج صبرى بجوار فندق إيزيس – مسجد العتيق بالعوامية – مسجد الإيمان بالأقصر – مسجد صلاح الدين بالأقصر – مسجد السيد يوسف بالكرنك – مسجد الحرمين بالأقصر – مسجد أبوعياد بالأقصر – صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود – إدارة أوقاف الزينية - إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف الطود - إدارة أوقاف البياضية - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - إدارة أوقاف أصفون - إدارة أوقاف النمسا - إدارة أوقاف حاجر كومير – مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري".

وأوضح الشيخ سيد عبد الدايم، أن ذلك يأتى إطار تعليمات وزارة الأوقاف بشأن بدأ العمل والإعلان عن مشروع صكوك الأضاحى، والذى يعد لبنه من لبنات العمل الاجتماعى والذى هو يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزاره هذه الأيام، وتعظيما للمردود الذى تقوم به الوزارة، موضحاً أنه تم التنبيه علي الدعاة بالإعلان عن هذا الموضوع بمختلف مساجدهم، وذلك حتى تكون هناك فرصه للمواطنين الراغبين فى شراء الصكوك بمعرفة أماكن بيعها على مستوى المحافظة، وكذلك التأكيد على مديرى الإدارات التى يقع فى نطاقها هذه المنافذ المتابعه أولاً بأول.