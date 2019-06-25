انخفاض نسبة مشاهد التدخين فى دراما رمضان 2019 إلى 3.7%

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، نتائج المرصد الإعلامى لصندوق الإدمان، حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2019، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

ولفتت الوزارة، إلى أن الدراما حققت هذا العام، نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات، بالمقارنة بالعام الماضى، حيث كشف المرصد الإعلامى للصندوق، انخفاض نسب مشاهد التدخين إلى 3.7 %، من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية فى رمضان 2019 ، بعدما كانت 6% عام 2018 وفى عام 2017 كانت 13% ، أما مشاهد تعاطى المخدرات فقد انخفضت الى 1% هذا العام بعدما كانت 2% عام 2018 وكانت 4% عام 2017 ،كما شهد الموسم الحالي خلو الدراما من مشاهد لتدخين وتعاطي الأطفال للعام الثاني علي التوالي.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، والإتجار غير المشروع بها، والذى يحتفى العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة.