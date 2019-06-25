اليوم.. عمومية عادية لمحكمة النقض لاختيار أعضاء جدد

كتبت هدى أبو بكر

تعقد محكمة النقض اليوم فى الواحدة ظهرا الجمعية العمومية العادية، وذلك لاختيار أعضائها الجدد، وتوزيع العمل الصيفى بالمحكمة.

وبدأ منذ قليل توافد القضاة على دار القضاء العالى، لحضور الجمعية العمومية، التى تنعقد بعد اكتمال نصابها القانونى.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية فى اختيار عدد من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة، وترقية عدد من مستشارى المحكمة إلى درجة نائب، وبحث توزيع العمل الصيفى خلال فترة الصيف بالمحكمة، والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشئون المحكمة خلال الفترة المقبلة، ويرأس الجمعية المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.