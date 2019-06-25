اليوم.. رئيس البرلمان يفتتح مستشفيى الأطفال الجديدة والمسنين بجامعة عين شمس

كتب أمل علام و محمود راغب

يفتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين، التابعتان لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك اليوم الثلاثاء.

وتبدأ الافتتاحات بمؤتمر صحفى فى تمام الساعة 11 صباحاً بحضور عدد من الوزراء و نواب رئيس الجامعة، و الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ولفيف من الأطباء من مختلف التخصصات.

و من الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية طب عين شمس فى عام 1984، ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية فى هذا التخصص.