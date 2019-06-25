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اليوم.. انطلاق عمل وحدة الكشف عن سرطان الثدى فى القليوبية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:00 ص
اليوم.. انطلاق عمل وحدة الكشف عن سرطان الثدى فى القليوبية سرطان الثدى- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تبدأ، اليوم الثلاثاء، وحدة الكشف عن سرطان الثدي لخدمة محافظه القليوبية والمحافظات المجاورة، عملها رسميا بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف عمر مدير البرنامج القومي لصحة المرأة، وذلك تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مارس الماضي، للكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه، ليمثل أملًا كبيرًا لدى عدد كبير من السيدات في تجنب تأخر الكشف عن هذا المرض.

 

ومن ناحيته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن إدارة الجامعة بالتعاون مع وزاره الصحة والسكان من خلال البرنامج القومي لصحه المرأة باتخاذ عدة إجراءات للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لتشغيل الوحدة الجديدة بكفاءة عالية لخدمة المرضى.

وأشار "السعيد"، إلى أن الوحدة الجديدة ستقدم خدماتها بداية من اليوم الثلاثاء داخل جامعة بنها وخارجها عن طريق التنقل بين القري للوصول إلي صاحب الخدمة لتقديم أسرع وأسهل وسيلة للكشف المبكر علي سرطان الثدي والقضاء علي هذا المرض، كما سيتم تنظيم ورش عمل لتدريب الكوادر الطبية لتصبح جاهزة تماما للعمل من خلال هذه الوحدة.

 

وقال الدكتور شريف عمر، إن الحالات التي يتم اكتشافها يتم تحويلها الي مركز علاج الأورام في مستشفيات جامعة بنها ليتم علاجها سواء بالعلاج الجراحي أو الكيماوي.

 

وأِضاف عمر، أنه تم اختيار جامعة بنها كأول جامعة مصرية تطبق فيها الوحدة الجديدة تقديراً لصاحب الفكرة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات الجامعة والأستاذ بجامعة بنها، كما أن مستشفى بنها الجامعي بها كل المقومات القوية اللازمة من الكوادر وأساتذة الجراحة والأشعة وتم تزويدها بوحده تشخيص الثدي لتكتمل منظومة الوحدة في العلاج.

 

يذكر أن محافظه القليوبية تعتبر من المحافظات الأعلى نسب في الإصابة بمرض سرطان الثدي، حيث أن واحدة من كل ثماني سيدات معرضه للإصابة بسرطان الثدي، وأن الكشف الدوري مرة واحدة سنويا باستخدام جهاز الماموجرافي بعد سن الأربعين يحمي من الإصابة، كما أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يحقق شفاء كامل من 98 إلى 100% وهو ما تم تفعليه من خلال المبادرة القومية.

 

 


مستشفيات بنها الجامعية

سرطان الثدي

القضاء على سرطان الثدي

محافظة القليوبية

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