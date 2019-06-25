اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

تحت عنوان "إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه"، ترصد اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات، منها تفاصيل إسقاط خلية إخوانية تستهدف اقتصاد الدولة، إضافة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس غانا ومبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الهجرة.





واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..



3 لقاءات مهمة فى قصر الاتحادية.. السيسى يستقبل رئيس غانا ومبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الهجرة



ليبراليون واشتراكيون وناصريون فى خدمة الإرهاب.. إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه.. قوات الأمن تداهم 19 شركة تمول أنشطة المجموعة وتضبط 8 أشخاص أبرزهم زياد العليمى ومتحدثا الاشتراكيين و"حملة حمدين" ومدير مكتب النائب أحمد الطنطاوى.. وأجنحة الإخوان تستغل الأحزاب فى العودة للساحة





مصطفى مدبولى لمسئولين ومستثمرين ألمان: ما تحقق من مشروعات بمصر "تاريخى وغير مسبوق".. رئيس الوزراء: الرئيس مهتم بتطوير منظومة النقل وأصبحنا من أعلى الدول نمواً



"الرقابة الإدارية" تضبط مديرا سابقا بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25 مليون جنيه.. القبض على مدير الشئون المالية بتعليم القليوبية لتسهيل الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه





المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا



المنتخب الوطنى فى اختبار أفريقى جديد أمام الكونغو لانتزاع صدارة المجموعة الأولى.. أجيرى للاعبين: "انسوا التليفونات وقربوا من بعض".. المدير الفنى: صلاح "مش أنانى".. الفراعنة جاهزون للفوز على الفهود.. ووردة ليس لديه مشكلة سلوكية.. تغييرات طفيفة فى طريقة اللعب.. تأكيد على استغلال الكرات الثابتة.. والفهود يخططون لمصالحة الجماهير

لافتات وتشجيع خاص.. معلول وساسى "قصة حب مصرية" فى مدرجات تونس وأنجولا



