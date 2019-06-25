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اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:25 م
اليوم السابع: إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه اليوم السابع

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تحت عنوان "إسقاط خلية إخوانية تستهدف الدولة بـ 250 مليون جنيه"، ترصد اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات، منها تفاصيل إسقاط خلية إخوانية تستهدف اقتصاد الدولة، إضافة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس غانا ومبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الهجرة.


 

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السيسي

الاخوان

خلية الامل

زياد العليمي

احمد الطنطاوي

عمرو وردة

المنتخب

مصر والكونغو

اليوم السابع بلس

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