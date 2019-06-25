الوادى الجديد تبدأ تطبيق منظومة الزى الموحد للمعلمين بالتعاقد مع مصانع المحلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الإنتهاء من تنفيذ أكثرمن 250 صوبة زراعية، ومجمعان للصوب بمركزي الخارجة والداخلة، بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة لجميع مركز المحافظة الإدارية، والتعاقد مع مصانع حكومية بالمحلة الكبرى، لتوريد الزى الموحد للمعلمين والمعلمات بالمحافظة خلال شهر أغسطس المقبل، وطرحه بالتقسيط للمعملين والمعلمات،.

وأضاف الزملوط، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مجمع الصوب الزراعية في منطقة الشركة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ، أضافة إلى طرح وتسليم 25 فدان، لأحد المستثمرين شرق مطار الخارجة، لإقامة مجمع صوب زراعية لإنتاج النباتات الطبية والخضر والفاكهة.

وفى سياق مختلف أعلن المحافظ التعاقد مع مصانع حكومية بالمحلة الكبرى، لتوريد الزى الموحد للمعلمين والمعلمات بالمحافظة خلال شهر أغسطس المقبل، وطرحه بالتقسيط للمعملين والمعلمات، وتلبية طلبات ورغبات من يريد شراءه، من خلال جميع الإدارات التعليمية بالوادي الجديد.

وأوضح المحافظ ، أنه بدء تطبيق الزى الموحد للمعلمين والمعلمات، بالديوان العام لمديرية التربية والتعليم بمدينة الخارجة، بعد فحص نتيجة الاستبيان الذي جرى توزيعه علي المدارس، واختيار البدلة السوداء و"تايير" أسود نسائي كزي موحد للمعلمين، حيث جري اختيار بدلة سوداء للمعلمين و"تايير" لونه أسود للمعلمات وذلك نتيجة للاستبيان الذي تم إجراؤه وشارك به جميع أعضاء هيئة التدريس بالمحافظة، وسيتم تطبيقه وتعميمه على كافة مدارس المحافظة ابتداء من العام الدراسي القادم 2019 /2020.

كانت محافظة الوادي الجديد أعلنت في 7 فبراير 2019، الثاني تطبيق منظومة الزى الموحد للمعلنين والذي لاقي غضبا كبيرا في البداية نظرا لاختيار ألوان اعتبرها المعلمون غير مرضية لهم ولا تصلح أن تكون زى للمعلم، قبل أن يتم تعديله لبدلة سوداء.