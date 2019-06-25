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النيابة تصرح بدفن جثة "مسن" عثر عليه داخل شقته بالتجمع

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:05 ص
النيابة تصرح بدفن جثة "مسن" عثر عليه داخل شقته بالتجمع جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن جثة "مسن" عثر عليه داخل شقته بالتجمع الأول، بعد الانتهاء من توقيع أعمال الطب الشرعى.
 
وأوضحت المعاينة الأولية للنيابة، فى واقعة العثور على " مسن" داخل شقته بالتجمع الأول، أن الجثة لرجل "مسن" 59 سنة، وتبين من الفحص أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.
 
كما أوضحت المعاينة، أن المتوفى يعيش بمفرده، وتوفى بدون علم أهليته، مما تسبب بتعفن الجثة وانبعاث روائح كريهة، كما أمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
 
كان تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطاراً من الرائد تامر عبدالشافى، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقيه بلاغاً من أحد الأهالى بوجود رائحة كريهة، بإحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وبالفحص تبين العثور جثة وفى حالة تحلل، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.
 
 

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