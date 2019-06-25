النيابة تستمع لأقوال الشهود وأصدقاء الطفل ضحية حمام السباحة بالسلام

كتب أحمد حسنى

تستمع نيابة السلام، لأقوال أصدقاء الطفل الذى لقى مصرعه بحمام سباحة بمدينة السلام، كما تستمع النيابة لأقوال الشهود ومسئولى ومشرفى الحمام.

كانت أمرت النيابة، باستعجال تحريات المباحث فى واقعة وفاة طفل داخل حمام سباحة بالسلام، لبيان وجود شبهة جنائي من عدمه، كما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفل.

ترجع الواقعة لتلقى قسم السلام، إخطار من مستشفى السلام، يفيد بوصول الطفل "محمد.ا" مصاب بشرخ بالجمجمة، وفى حالة نزيف تام، مما أدى لوفاته على الفور.

وبتقنين التحريات، تبين أن الطفل كان يسبح بأحد حمامات السباحة بمدينة السلام، واصطدم بأحد الحواجز وظل ينزف داخل حمام السباحة دون مراقبة من المسئولين.