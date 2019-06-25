النيابة تأمر بدفن جثة عاملين لقيا مصرعهما فى انقلاب سيارة بترعة فى أطفيح

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عاملين لقيا مصرعهما، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب بإحدى الترع بأطفيح.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، والتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.

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تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة نقل بإحدى الترع التابعة لمركز شرطة أطفيح.

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انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة نقل محملة بالطوب، انقلبت بترعة قرية البرمبل، مما أسفر عن مصرع شخصين.

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وذكر شهود عيان أن انهيار جسر الترعة تسبب في انقلاب السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.