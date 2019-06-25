النقض: أكثر من 62 ألف طعن تم انجازهم فى جميع دوائر النقض فى أقل من عامين

كتبت هدى أبو بكر

كشفت إحصائية عن إجمالى عدد الطعون التى تم انجازها على مستوى جميع دوائر محكمة النقض على مدار عامين ماضين، ووصل عددهم إلى أكثر من 62 ألف تم انجازهم وفقا لما تقوله مصادر قضائية.

والطعون التى تم انجازها من أعضاء النيابة وتم تسليمها للمكتب الفنى بالمحكمة وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 12 مايو 2019

أولا عدد الطعون: مدنى 27301 وإيجارات 5581 وعمال 5721 وتجارى بأنواعه 6487 بمجموع 45090

ثانيا طلبات رجال القضاء: مجموع عدد الطعون 2210

ثالثا دوائر ضرائب ( إضافي ): بدءا من 1 سبتمبر 2018 حتى 12مايو 2019 مجموع عدد الطعون 9535

رابعا دائرة اليوم الواحد : ابتداء من 1 أكتوبر 2018 حتى 12 مايو 2019 عدد الطعون مدني 2162 ، وعمال 3241 و تجاري بأنواعه 613 بمجموع 6016

وبذلك يصبح عدد أجمالى الطعون التى تم انجازها 62851 .