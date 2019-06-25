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النقض: أكثر من 62 ألف طعن تم انجازهم فى جميع دوائر النقض فى أقل من عامين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:54 م
النقض: أكثر من 62 ألف طعن تم انجازهم فى جميع دوائر النقض فى أقل من عامين محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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كشفت إحصائية عن إجمالى عدد الطعون التى تم انجازها على مستوى جميع دوائر محكمة النقض على مدار عامين ماضين، ووصل عددهم إلى أكثر من 62 ألف تم انجازهم وفقا لما تقوله مصادر قضائية.
 
والطعون التى تم انجازها من أعضاء النيابة وتم تسليمها للمكتب الفنى بالمحكمة وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 12 مايو 2019
 
أولا عدد الطعون: مدنى 27301 وإيجارات 5581 وعمال 5721 وتجارى بأنواعه 6487 بمجموع 45090
 
ثانيا طلبات رجال القضاء: مجموع عدد الطعون 2210
 
ثالثا دوائر ضرائب ( إضافي ): بدءا من 1 سبتمبر 2018 حتى 12مايو 2019  مجموع عدد الطعون 9535
 
رابعا دائرة اليوم الواحد : ابتداء من 1 أكتوبر 2018 حتى 12 مايو 2019 عدد الطعون مدني 2162 ، وعمال 3241 و تجاري بأنواعه 613 بمجموع 6016
 
وبذلك يصبح عدد أجمالى الطعون التى تم انجازها 62851 .
 
 
 
 

محكمة النقض

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