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النائب الهولندى خيرت فيلدرز يستأنف حكما بإدانته بالتمييز

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:14 م
النائب الهولندى خيرت فيلدرز يستأنف حكما بإدانته بالتمييز جانب من محاكمة خيرت فيلدرز
(رويترز)

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دعا محامو السياسى الهولندى المناهض للإسلام، خيرت فيلدرز، الذين استأنفوا حكما بإدانته بتهمة التحريض على التمييز، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل إجراءات المحاكمة للسماح بتحقيق حول ما إذا كانت الاتهامات "ذات دافع سياسي".

وتحدث المحامون في جلسة بمحكمة الاستئناف في لاهاي حضرها فيلدرز لكن من غير المتوقع أن يتحدث فيها. وكان فيلدرز دعا أيضا لحظر المصاحف وفرض ضريبة على الحجاب.

وكتب فى تغريدة "أوقفوا هذه المحاكمة السياسية".

وتحدث محامو فيلدرز، اليميني المتطرف، في بداية الجلسة عن أدلة جديدة ودعوا إلى التأجيل والتحقيق في اتهامات التحريض.

ومن المقرر أن تقرر المحكمة في وقت لاحق اليوم ما إذا كانت ستعلق جلسات الاستئناف بناء على طلب الدفاع أم تستأنفها كما هو مقرر يوم الخميس.

وكان فيلدرز أدين عام 2014 بعد واقعة في تجمع حاشد عندما سأل مؤيديه ما إذا كانوا يريدون المزيد من المغاربة في هولندا أم الأقل وترددت هتافات "أقل! أقل!" ورد "سنهتم بذلك".

وحوكم بعد أن تلقت السلطات الهولندية عشرات الشكاوى من أفراد وجماعات مسلمة.

وقضت المحكمة بأن تصريحات فيلدرز مهينة للمغاربة الهولنديين وقالت إن حقه في حرية التعبير لا يفوق حقهم في عدم التحريض على التمييز ضدهم. إلا أن القضاة لم يفرضوا غرامة أو يصدروا حكما بالسجن.

 


نائب هولندى

خيرت فيلدرز

محكمة

هولندا

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