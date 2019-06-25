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المصرية لتجارة الجملة: توافر السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر يوليو المقبل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:00 ص
المصرية لتجارة الجملة: توافر السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر يوليو المقبل بطاقات تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير  السلع المدعمة عن شهر يوليو المقبل، وسيتم تسليمها لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات، اعتبارا من أول الشهر بجانب صرف الشركة العامة  لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

وأكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات  فى تصريحات لليوم السابع، انه يوجد كميات كبيرة من الأرز الأبيض والزيت والسكر والمكرونة بجانب العديد من السلع الأخرى، كما يتم توفير السلع أيضا لمنافذ مشروع جمعيتى لشباب الخريجين فى مختلف المناطق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استأنفت فيه لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعات، مع الموردين وكبار المنتجين الأسبوع الجارى للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.
 


التموين

محمد عاطف

السلع المدعمة

اصحاب البطاقات

مقررات شهر يوليو

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