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المرور : أعمال تطوير و توسعة بطريق اللبينى اتجاه كرداسة خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:00 ص
المرور : أعمال تطوير و توسعة بطريق اللبينى اتجاه كرداسة خلال الفترة المقبلة مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى بالمرور،إن محافظة الجيزة وإدارة المرور تشرفان على أعمال رفع كفاءة طريق اللبينى بمنطقة الهرم اتجاه كرداسة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم رصف الطريق وتوسعته، حيث تم رفع كافة المخلفات وإزالة الاشغالات من جانبى الطريق، وذلك لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه، وتخفيف الأحمال عن شارع الهرم.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إجراء أعمال تطوير بطريق اللبينى باتجاه مدينة كرداسة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير ورصف الشارع حتى نهايته، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة الإنارة بكافة الطرق الرئيسية والتى تشهد كثافات مرورية حفاظا على سلامه المواطنين ، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأكد المصدر، أن هناك أعمال توسعة ورصف، تتم بشارع ترسا لأنه محور مرورى هام للمترددين عليه، حيث تم توسعته بدءا من منطقة المريوطية، وحتى شارع المحولات، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال رصف و توسعة شوارع ابن عفان وأحمد سامى، وابن الوليد بمنطقة الدقى، موضحا أنه سيتم استكمال رصف و تطوير الطرق بالجيزة.


اعمال تطوير بالجيزة

اصلاحات بالطرق

طريق اللبينى

كرداسة

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