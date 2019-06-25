"المالية": الموازنة الجديدة "انضباطية" واستثماراتها الأضخم وتحمل موارد جديدة

كتب محسن البديوى

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ومتحدث رسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن الموازنة الجديدة ليست تقشفية أو توسعية ولكنها انضباطية، حيث تتضمن موارد جديدة وبرامج طموحة، مضيفة أن الموازنة هى كل ما يتم تحصيله من المواطن وكيف يتم توظيفه فى خدمة موارد الدولة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن 70% من موارد الوازنة الجديدة ضريبية وأخرى غير ضريبية بينها مساهمات من الدولة فى الشركات وقطاع الأعمال ثم يتم تجميع كل هذه الموارد، مضيفة: "لا نعتمد فقط على الضرائب كممول أساسى للموازنة وهناك برامج كبيرة وطموحة"، مؤكدًا أن هذه الموازنة هى الأكبر فى تاريخ مصر، كما تتضمن استثمارات هى الأكبر فى التعليم والصحة والكهرباء.

وتابعت: "نستهدف ضبط الأداء المالى، ومش بنشد الحزام على وسطنا وخلاص، بس بنصرف فى الاستثمار والبنية التحتية والدعم والقطاعات، وأعيننا على الأجيال القادمة حتى لا يتحملوا أعباء إضافية".

بدوره قال إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاقتراض الخارجى خلال السنوات الماضية مرتفع ولكن الدولة قادرة على السداد.

وشدد على ضرورة توقف الديون الخارجية وزيادة الإيرادات، من خلال فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على العاملين بالبورصة، مع تحصيل ضريبة المهن غير التجارية مثل المحامين والأطباء وغيرهم، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة.