المؤبد لموظف بريد بتهمة اختلاس مبالغ مالية فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة موظف بمكتب بريد، بالسجن المؤبد، ورد مبلغ 62.700 الف جنيه ، وذلك بتهمة بإختلاس مبلغ مالي مستغلا وظيفته، فى المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عبدالفتاح لبنة وعضوية المستشارين محمد شرف الدين محمد ومحمد عبدالمنعم بركات وأشرف أحمد الغرباوي وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم ( عمرو . م . م ) 34 سنة ، فراز بمكتب بريد العصارة لقيامه في فترة عام 2013 بإستغلال وظيفته بإختلاس أموالا وجدت بحيازته بسبب وظيفته وذلك بأن قام بإختلاس مبلغ 62.700 جنيه الف جنيه ، وإتخاذهم لنفسه وذلك بسحبهم من حسابات العملاء بمكتب البريد محل عمله دون علمهم حال كونهم من المعينين أمناءا علي الودائع ومن واجبات وظيفته صرف المال للعملاء بناءا علي طلبهم ، كما قام بتزوير توقيعات العملاء علي أذون سحب المبالغ المملوكة لهم والمودعة بحسباتهم بالبريد ليتمكن من إتمام جريمته

وجاء في أحد أقوال الشهود الذين تم اختلاس أموال من حسابها " سوسن ك م " أمام النيابة العامة بأنها حال متابعتها لحسابها بمكتب بريد العصارة ، الكائن بعزبة النخل بالمرج تبين لها إجراء عمليات سحب من حسابها دون علمها ودون قيد عمليات السحب في دفتر التوفير الخاص بها وتبين لها من مراجعتها أنه تم سحب ملبغ 20400 جنيه واتهمت في ذلك المتهم بصفته المسؤل عن إجراء عمليات السحب

وجاء في أقوال " كمال ع ح " ، مفتش بالهيئة القومية للبريد المصري، وعضو اللجنة المشكلة لفحص القضية بتوصل اللجنة إلي أن المتهم، قام بإختلاس مبالغ مالية من عملاء مكتب البريد، مستغلا وظيفته ومعرفته بالدورة المستندية لسحب المبالغ المالية من دفاتر التوفير

كما تبين من التحقيقات قامه بإصدار إيصالات سحب بأسماء العملاء، دون علمهم أو حضورهم وتزوير توقيعهم علي الإيصالات، مما يفيد إقرارهم بعمليات السحب، ودون إثبات تلك العمليات بدفاتر التوفير الخاصة بالعملاء، وقام بإختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء مكتب البريد.