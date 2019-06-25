المؤبد لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، بحبس "عصام.ا" بالمؤبد غيابى، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز الباجور.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد أحمد الغباشى رئيس مباحث مركز الباجور، من ضبط "عصام.ا"، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز الباجور، وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار وترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.