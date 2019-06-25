"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

كتب إبراهيم قاسم – إيهاب المهندس

ينتظر جهاز الكسب غير المشروع، استلام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر اليوم، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، والقاضى بالسجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة،لاتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون بمصادرة المبالغ المحكوم بها فى الحكم والمقدرة بـ116 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة واسهم وسندات وسيارات فارهة.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، باستلام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ضد محافظ المنوفية السابق، حتى يتمكن من مصادرة مبلغ 116 مليون جنيه قيمة الغرامة من الأموال المتحفظ عليها بقرار سابق من هيئة الفحص والتحقيق، وهى عبارة عن حسابات بنكية بها نحو 40 مليون جنيه.

بالإضافة إلى 5 شقق بالقاهرة والجيزة منها شقة فى المهندسين مساحتها 150 مترًا وملحق بها حديقة 113 مترًا وحمام سباحة، وشقة أخرى مساحتها 357 مترًا بها حديقة 160 مترًا، كما يمتلك 5 فيلات بالإسكندرية منها بالشاطبى بمساحات 150 مترًا على دورين، وملحق بها حديقة مساحتها 60 مترًا، و17 سيارة ملاكى منها مرسيدس سوداء موديل 2004 طراز 240، وسيارة مرسيدس أخرى سوداء طراز 250 E موديل 2010، وسيارة جيب شيروكى موديل 2010، وسيارة نيسان كشكاى حمراء موديل 2014، وسيارة نيسان صنى سوداء.

وكانت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأوضحت التحقيقات، أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.