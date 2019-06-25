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الكرملين: بوتين سيجتمع مع ولى العهد السعودى على هامش قمة العشرين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:50 م
الكرملين: بوتين سيجتمع مع ولى العهد السعودى على هامش قمة العشرين المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
موسكو(أ ش أ)

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع، خلال الأسبوع الجاري، مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، فى مدينة (أوساكا) اليابانية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الكرملين - ردا على سؤال حول ما إذا كانت محادثات بوتين مع ولى عهد المملكة مخطط لها - "نعم، يجرى التحضير لها"، مؤكدا أن الاستعدادات مكثفة.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد المتحدث الروسى التوصل لعدد من الاتفاقيات الهامة بشأن سوريا فى اجتماع أمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف مع نظيريه الأمريكى والإسرائيلى.

 


فلاديمير بوتين

دميتري بيسكوف

محمد بن سلمان

يوري أوشاكوف

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