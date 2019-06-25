القوى العاملة تتابع صرف معاش أسرة مصرى توفى فى إيطاليا

كتب محمود راغب

أصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية فى ميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "س.ج.أ" من محافظة المنوفية المتوفى فى مدينة ميلانو عام 2013 والاستعلام لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس"، للوقوف علي استحقاقهم معاش من عدمه.

وتابع هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة طلب أسرة المتوفى مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، الذى أفاد أنه بالرجوع إلى هيئة التأمينات الايطالية، وبحث ملف المواطن التأمينى تم التوصل إلى أن المواطن كان منتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وبناءً عليه تستحق أسرة المواطن معاشا كاملا.

وقام المكتب بالتواصل مع الأسرة المقيمة بمصر وإبلاغهم بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش، وتم التأكد من وصوله على حساب الأسرة البنكى.