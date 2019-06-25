سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تتابع صرف معاش أسرة مصرى توفى فى إيطاليا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:51 ص
القوى العاملة تتابع صرف معاش أسرة مصرى توفى فى إيطاليا مدينة ميلانو الإيطالية - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية فى ميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "س.ج.أ" من محافظة المنوفية المتوفى فى مدينة ميلانو عام 2013 والاستعلام لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس"،  للوقوف علي استحقاقهم معاش من عدمه.

وتابع هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة طلب أسرة المتوفى مع  المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، الذى أفاد أنه بالرجوع إلى هيئة التأمينات الايطالية، وبحث ملف المواطن التأمينى تم التوصل إلى أن المواطن كان منتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وبناءً عليه تستحق أسرة المواطن معاشا كاملا.

وقام المكتب بالتواصل مع الأسرة المقيمة بمصر وإبلاغهم بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش، وتم التأكد من وصوله على حساب الأسرة البنكى.


القوي العاملة

القنصلية المصرية بميلانو

المستشار العمالي بميلانو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تعقد 4 ملتقيات توظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:56 م

بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة قناة السويس للتدريب على مهنة "جليس المسن"

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:47 ص

غدا.."القوى العاملة" بجنوب سيناء تطلق فعاليات ملتقى التوظيف الأول

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:00 ص

لجنة القوى العاملة بالبرلمان تؤكد مساهمة "العلاوات" فى تخفيف أعباء المعيشة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:20 م

القوى العاملة تتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:44 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة