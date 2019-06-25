القبض على 32 عاطلا بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بشبرا الخيمة والعبور

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 32 عاطلا، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 32 عاطلا خلال حملة أمنية، شملت أقسام العبور وشبرا الخيمة وقليوب وطوخ والخانكة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عبارة عن 460 جراما من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، و300 قرص مخدر، و180 جراما استروكس، ومبالغ مالية.

وتم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.