سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية بقنا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:53 ص
القبض على 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وذلك بعدد من مراكز المحافظة، فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على ظاهرة حمل السلاح بالمحافظة.
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، استهدفت مراكز قطاع الشمال والجنوب، أسفرت عن ضبط 11 شخص بحوزتهم بنادق ألية، وخرطوش وعدد 3 فرد روسى بقصد الدفاع.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
 
 

اسلحه ناريه

محافظه قنا

حمله امنيه

امن قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة