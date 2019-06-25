القبض على 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وذلك بعدد من مراكز المحافظة، فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على ظاهرة حمل السلاح بالمحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، استهدفت مراكز قطاع الشمال والجنوب، أسفرت عن ضبط 11 شخص بحوزتهم بنادق ألية، وخرطوش وعدد 3 فرد روسى بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.