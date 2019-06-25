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القبض على عاطلين وراء سرقة شقق سكنية فى منطقة النزهة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:05 م
القبض على عاطلين وراء سرقة شقق سكنية فى منطقة النزهة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين وراء سرقة شقق سكنية بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل 30 سنة مقيم بالفيوم، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "إتلاف، تبديد" لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى 7000 جنيه، 2 سلسلة فضية) من داخل مسكن ربة منزل بدائرة القسم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من نافذة"، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 سلسلة فضية من متحصلات واقعة السرقة)، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

 

كما ألقت مباحث قسم شرطة النزهة، القبض على عاطل 37 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا سبق إتهامه فى 8 قضايا آخرهم قضية حريق "حريق عمد"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 حكم حبس جزئى " تسول، سلاح أبيض ")، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبلغ مالى 1070 جنيها - 16 كارت شحن هواتف محمولة فئات مختلفة - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض " سكين")، وبمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بأنها من متحصلات "واقعتين" سرقة بالإكراه، وتم التوصل للمجنى عليهما وبعض المضبوطات تعرفا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.


جريمة سرقة

سرقة مساكن

مباحث النزهة

سرقة بالاكراه

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