القبض على سائق أثناء بيعه مشغولات ذهبية سرقها من داخل شقة بالجمالية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية وإكسسوارات وعملات قديمة سرقها من شقة متوفى بالجمالية، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات بقسم شرطة الجمالية، بقيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية على أحد محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه (سائق بإحدى النقابات ، 52 سنة،سائق بأحد النقابات ، وبحوزته حقيبة بداخلها (2 سلسلة - 2 خاتم - قرط ذهبى - 4دلاية - دبوس بدله - آنسيال - مشبك لرابطة عنق - 2 زرار - قرط آلماظ -11 ساعة جيب - 7نظارات - مسبحة - 3 عقد "أحجار كريمة" - 12 دولار - 82 عملة معدنية مصرية قديمة - 27عملات أجنبية ورقية قديمة)بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن "شقيق" موظف سابق بذات جهة عمل المتهم ، وحالياً بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المغافلة" حيث قام الأخير بالإستعانة به لجرد محتويات مسكن شقيقه المتوفى بدائرة قسم شرطة الوايلى.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، وقرر أنه لم يكن قد أكتشف الواقعة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.