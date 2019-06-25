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العثور على جثة فتاة ببئر مياه بعد تغيبها يومين بمركز القوصية بأسيوط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:34 م
العثور على جثة فتاة ببئر مياه بعد تغيبها يومين بمركز القوصية بأسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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عثر أهالي قرية الشيخ عون الله  بمركز القوصية علي جثة فتاه في العقد الثاني من عمرها داخل بئر مياه ، بعدما حرر أهليتها محضرا بتغيبها ، وتم نقل الجثة بمشرحة مستشفي القوصية المركزي. 
 
كان العميد حمدى هاشم  ، رئيس المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية،  يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الشيخ عون الله بدائرة مركز شرطة القوصية بالعثور علي جثة فتاة داخل بئر مياه ، وبالآنتقال والفحص تبين أن الفتاك تدعي " صابرين .م .ص" 29 سنة مقيمة قرية الشيخ عون الله ، وبالفحص تبين أنه مبلغ بتغيبها منذ يومين ، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى القوصية المركزي ، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية لمعرفة سبب الوفاة والعرض على النيابة العامة . 

اسيوط

حادث القوصية

حادث مركز القوصية

العثور علي فتاة القوصية

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