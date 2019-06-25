العثور على جثة فتاة ببئر مياه بعد تغيبها يومين بمركز القوصية بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

عثر أهالي قرية الشيخ عون الله بمركز القوصية علي جثة فتاه في العقد الثاني من عمرها داخل بئر مياه ، بعدما حرر أهليتها محضرا بتغيبها ، وتم نقل الجثة بمشرحة مستشفي القوصية المركزي.

كان العميد حمدى هاشم ، رئيس المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الشيخ عون الله بدائرة مركز شرطة القوصية بالعثور علي جثة فتاة داخل بئر مياه ، وبالآنتقال والفحص تبين أن الفتاك تدعي " صابرين .م .ص" 29 سنة مقيمة قرية الشيخ عون الله ، وبالفحص تبين أنه مبلغ بتغيبها منذ يومين ، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى القوصية المركزي ، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية لمعرفة سبب الوفاة والعرض على النيابة العامة .