الطقس فى الخليج.. ارتفاع درجات الحرارة فى السعودية والبحرين والامارات

كتب وكالات

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة ونشاط للرياح المثير للأتربة، مع تشكل بعض السحب فى بعض المناطق، ويتحول الطقس إلى حسن بوجه عام خلال الليل .





الطقس فى السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية خلال تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة ورياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، بحسب وكالة "واس".

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين



ذكرت إدارة الارصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس سيكون اليوم الثلاثاء حار مع ظهور بعض السحب وتصاعد الاتربة فى بعض المناطق ويتحول فى الليل إلى حسن .

وأوضحت أن الرياح تكون خلال النهار شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 10 عقد وتزداد من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا محذرة من رياح قوية السرعة .

وبينت إدارة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الموج يبلغ من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر .. ودرجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 15% .

الإمارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا نهاراً على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة شرقا.

الرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويكون الطقس بعد غد الأربعاء رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب الخفيف غربا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا ويحتمل تكون السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.