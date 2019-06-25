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الصين تؤكد أن حمى الخنازير الأفريقية تحت السيطرة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:47 ص
الصين تؤكد أن حمى الخنازير الأفريقية تحت السيطرة خنازير _ صورة أرشيفية
بكين /أ ش أ/

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أكدت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أن حمى الخنازير الأفريقية فى البلاد تحت السيطرة.

وذكرت الوزارة –فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم الإبلاغ عن إجمالى 137 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى الصين حتى 16 يونيو 2019، وأن 38 حالة منها تم تسجيلها هذا العام مع انخفاض كبير على أساس شهري.

وأضافت أن 26 منطقة على مستوى المقاطعة رفعت الحصار المفروض على المناطق المتضررة، فيما تم استعادة نظام نقل الخنازير الحية تدريجيا، موضحة أن إنتاج الدواجن وغيرها من بدائل لحم الخنزير تزايد، حيث ارتفع انتاج الدجاج بنسبة 1ر16% على أساس سنوى فى الأشهر الخمسة الأولى.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أية إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 فى مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقى البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.

 


الصين

أخبار الصين

حمى الخنازير الأفريقية

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