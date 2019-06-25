الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بقنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس، بالطريق الصحراوى الغربى، اتجاه قنا، مركز نجع حمادى، محافظة قنا.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي قنا العام ونجع حمادى العام.

وأشارت الوزارة، إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وكدمات، وسحجات، وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.