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الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بقنا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:29 ص
الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بقنا حادث انقلاب الاتوبيس
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس، بالطريق الصحراوى الغربى، اتجاه قنا، مركز نجع حمادى، محافظة قنا.
 
وأوضحت وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي قنا العام ونجع حمادى العام.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وكدمات، وسحجات، وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 
 
 
 

 


الصحة

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انقلاب اتوبيس

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